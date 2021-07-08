MasterChef'te kırmızı çizgi ihlali! İşte Ata Çelenk'in yarışmadan elenmesine neden olan hata!

TV8'in ilgiyle izlenen yarışmalarından olan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri kadrosunda olduğu MasterChef Türkiye'nin eleme seçimlerinin yapıldığı son bölümde yarışmacı Ata Çelenk'in yaşadığı talihsizlik izleyenlerin üzülmesine neden oldu.

TABAĞINDAN KIL ÇIKTI

İddialı olduğunu belirten Şırnak'tan katılan yarışmacı Çelenk, "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim" dedi. Öte yandan yarışmacının "Bize 1 kişi lazım" yazılı tişörtü de dikkat çekti.

Yemeğini vaktinde hazırlayarak jürilere sunan Çelenk'in yemeğini tatmak isteyen Mehmet Yalçınkaya tabaktaki kılı fark edince olanlar oldu.

BÜYÜK TALİHSİZLİK

Yemeği tattıktan sonra kılı fark eden Mehmet Şef, bu olayı diğer jürileriyle de paylaşınca Ata Çelenk'i yarışmadan eleme karar aldılar.

Ata'ya yemekte kıl çıkmasının kırmızı çizgi olduğunu söyledi ve emekleri için teşekkür ettiler.