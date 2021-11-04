MasterChef'te maaş krizi yaşandığı iddia edilmişti! Somer Sivrioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de maaş krizi çıktığı iddia edildi. Maaşını TL olarak alan Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun maaşını döviz üzerinden almasına sinirlendiği ve yönetime resti çektiği öne sürüldü. Kısa sürede gündem olan iddiaya Siviroğlu yanıt verdi.

"EKMEĞİMİZİ, EMEĞİMİZİ BÖLÜŞTÜK"

Anlaşmazlıklardan dolayı yarışmadan ayrılacağı konuşulan Somer Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" diyerek Mehmet Yalçınkaya'yı etiketleyerek iddiaları yalanlamış oldu.