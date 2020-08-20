MasterChef'te yılın ilk MAsterClass'ını kim kazandı? Neler yaşandı?

Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından verilen ilk MasterClass'ta yarışmacılar sebzenin yanı sıra deniz mahsülleri ve et kesimini ve temizlemesini de öğrendi. Şefin yarışmacılara gösterdiği tekniklerin sonrasında MasterChef Türkiye yarışanları, öğrendiklerini uygulamaya başladı. İşte, bu akşam MasterClass'ta yaşananlar...

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

20 Ağustos'ta yayımlanan 30. bölümde, yarışmacılar heyecan dolu MasterClass eğitimine katıldı. Sebzeler ile başlayan MasterClass, et ve deniz ürünleri ile devam etti. Sevilen lezzet yarışmasının ilk MasterClass'ını kimin kazandığı henüz kesinleşmedi, ayrıntılar belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCLASS İLK ÖDÜLÜ NEDİR?

Seyircileri ekranlara kilitleyen MasterChef'in ilk şef eğitiminde Mehmet Yalçınkaya, MasterClass'ın kazananına profesyonel mutfak ekipmanı hediye edileceğini belirtti. MasterClass'ın ardından en iyi performans sergileyen 4 yarışmacı finalde ter dökecek.

20 Ağustos tarihli MasterClass'ta yarışmacılara bıçak kullanma, kesme, doğrama ve pişirme eğitimleri verildi. Öğrenilenler sebze ve et gibi ürünler üzerinde uygulandı. Aynı zamanda tütsüleme nasıl yapılır, tüm ayrıntıları uygulamalı olarak gösterildi.