Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz'dan akılları karıştıran hamle!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te geçtiğimiz gün yaşanan diskalifiye olayının ardından Uğur Yılmaz Instagram hesabını yorumlara kapattı.

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz Twitter hesabından yapmış olduğu hakaret içerikli ve ırkçı paylaşımlarının ardından büyük tepki çekmiş ve programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından programdan diskalifiye edildi.

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz bu olayın ardından gelen tepkilere daha fazla dayanamadı ve Instagram hesabını yorumlara kapattı.