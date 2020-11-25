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  3. Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz'dan akılları karıştıran hamle!

Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz'dan akılları karıştıran hamle!

Masterchef Türkiye yarışmasından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarının ardından diskalifiye olan Uğur Yılmaz'dan flaş bir hamle geldi.

Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz'dan akılları karıştıran hamle!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te geçtiğimiz gün yaşanan diskalifiye olayının ardından Uğur Yılmaz Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz'dan akılları karıştıran hamle!

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz Twitter hesabından yapmış olduğu hakaret içerikli ve ırkçı paylaşımlarının ardından büyük tepki çekmiş ve programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından programdan diskalifiye edildi.

Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz'dan akılları karıştıran hamle!

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz bu olayın ardından gelen tepkilere daha fazla dayanamadı ve Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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