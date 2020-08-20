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MasterClass nedir? MasterClass ne demek? Ne zaman?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te gözler yılın ilk MasterClass'ına çevrildi. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümünde yılın ilk MasterClass'ı yayınlanacak. İşte MasterClass'a ait tüm detaylar haberimize yer alıyor.

MasterClass nedir? MasterClass ne demek? Ne zaman?

Televizyonların sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te verilen eğitimin ne anlama geldiği de yarışmanın  takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Masterclass'ın anlamını ve ne olduğuna dair merak edilenleri sizin için haberimizde derledik.

MasterClass nedir? MasterClass ne demek? Ne zaman?

MASTERCLASS NE DEMEK? 

Masterclass, bir uygulamanın ya da bilginin, bahsi geçen konunun uzmanı tarafından karşı tarafa verilen eğitimler ışığında, eğitim alan kişinin becerilerinin geliştirilmesidir. Konu hakkında uzman olan kişi, öğrencilerine eğitim verirken; öğrenciler tarafından uygulamalı olarak izlenir ve dinlenir. Öğrenciler uzmanın yönlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda nasıl iş yapacağını öğrenir ve uygular. Ardından uzmanın yorumları ışığında yapılan iş tekrar gözden geçirilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar konunun üzerinde durulur. 

MasterClass nedir? MasterClass ne demek? Ne zaman?

MasterClass'ta  şefler, yarışmacılara mutfağa dair önemli hususlarda eğitim veriyor. Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacıların kendini geliştirmesi gereken alanlara dair önemli bilgiler paylaşarak ve uygulamalı göstererek onlara artılar katıyor. Akşamın sonunda ise kazananisim ödüllendiriliyor.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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