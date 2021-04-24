Masum bakışları, yürek parçaladı! Zavallı köpek ırmağa düştü, yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Taşova Belediyesi itfaiye erleri, suya yaklaşarak köpeği mahsur kaldığı yerden "köpek yakalama aleti" ile kurtardı. Kurtarılan köpeğin, yaralı olduğu, sol arka bacağının üstüne basamadığı kameralara yansıdı. Yaralı köpeğin muayenesinin yapılması için belediye veterineri çağırıldı. Olay yerine gelen veteriner incelemesini yaptıktan sonra, köpeğin aşısının yapılması için haberi görüntüleyen gazeteciden yardım istedi. Gazeteci köpeğin kaçmaması ve saldırmaması için tutarak veterinerin aşılamasına yardım etti.

"YARDIM İSTER GİBİ ACI ACI BAĞIRIYORDU"

Köpeğin suda olduğunu ve bağırışını duyan vatandaş Yusuf Kervan, "Market alışverişinden dönerken, ırmak kıyısını tercih ettik. Gelirken çok acı bir köpek sesi duyduk. Sürekli böyle, imdat çağrısı gibi sanki. Baktığımızda otların içerisinde ayakları batmış, sadece kafa kısmı görünüyor. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler, kurtardılar. Gördüğünüz gibi tedaviye ihtiyacı var galiba. Veterinerimizde tedavi edecek. Hayvanlar hakkında böyle duyarlı olmak, itfaiyemizin, halkımızın çok güzel bir duygu. İnsana huzur veriyor. Mutluluk veriyor" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı