İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha harekete geçer. Timur’un zaafları ile oynayan Hale’nin amacına ulaşırken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar. İşte Masumiyet 6. bölüm full izle|Masumiyet son bölüm full izle...

Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun’un hedefi, İrem’i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12’den vurur. İrem ve İlker’in şok boşanması, Harun’a rahat bir nefes almıştır. Boşanmanın ardından ise Bahar'ın korkulu rüyası gerçek olamaya başlamıştır.

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Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela’yı bir kez daha İlker’le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.