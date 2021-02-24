Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde rol alan Serkay Tütüncü izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Masumiyet dizisinin İlker'i kimdir? İlker Ilgaz kimdir? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİNİN İLKER'İ KİMDİR? İLKER ILGAZ KİMDİR?

İlker Ilgaz, otoriter baba ve sürekli her türlü hatasını kapatan annesinin gölgesinde büyümüş başarılı bir kişiliktir. İlker narsist karakteriyle, varlık içinde hayat sürerken bir anda hayatı tepe taklak olacaktır. Bu olaydan sonra fotoğrafları dergi kapakları yerine, gazetelerin 3. sayfa haberlerinde yer alacaktır. İlker karakterine hayat veren başarılı oyuncu ise Serkay Tütüncü'dür.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Serkay Tütüncü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?