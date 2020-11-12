Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben'den dans şov!

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz Salı günü yeni bölümü ile ekranlara gelen Masumlar Apartmanı yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümüne damga vuran sahne ise Safiye ve Gülben'in birbirlerinin değerli eşyalarını attıkları sahne oldu. İşte Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Gülben'in şarkı söylediği sahne dikkat çekerken Han ve İnci'nin eğlenceli görüntüleri de ekranlara geldi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Han'ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci'nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar.

İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye'ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır.

Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır.

Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci'ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz.

İnci'nin tek derdi Han'ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege'den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır.

Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.