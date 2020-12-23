Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün? Akıncı oyuncuları kimdir?23 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSUMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 23 Aralık Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE24 Aralık Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSUElektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞMessi rekor kırdı, Barcelona rahat kazandıProf. Dr. Orhan Kural öldü mü? Orhan Kural neden öldü?Kimler KYK borcunu yapılandırabilir? KYK borç yapılandırma kimleri kapsıyor?Galatasaray, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Masumlar Apartmanı 15. bölümde final sahnesiyle şok etti! Safiye annesinin hayalini sonunda susturdu!

Masumlar Apartmanı 15. bölümde final sahnesiyle şok etti! Safiye annesinin hayalini sonunda susturdu!

Masumlar Apartmanı her hafta olduğun gibi bu hafta da Salı akşamları sevenlerini TRT 1 ekranlarına adeta kilitledi. Masumlar Apartmanı'nın son bölüme Safiye'nin değişimi damga vurdu. Safiye, annesinin hayaline de ilk defa karşı çıkarak susturdu. İşte Masumlar Apartmanı sosyal medyada da gündem olan o meşhur sahne...

Masumlar Apartmanı son bölümü ile  TRT 1'de ekrana geldi. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizide yeni bölümde hiç beklenmedik olaylar yaşandı. Naci'nin gelişi ile değişime ayak direyen Safiye bu bölümde adeta yeniden doğdu.

Masumlar Apartmanı 15. bölümde final sahnesiyle şok etti! Safiye annesinin hayalini sonunda susturdu!

Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye'nin büyük aşkına karşı çaresizliğini gören Han ve Gülben şaşırtan bir hamle yaparak  Safiye'yi lise aşkı Naci'yle yüz yüze getirdi. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük bir şok yaşadı.

Mahalleden ayrılmaya hazırlanan Naci, son defa karşısına çıktığı Safiye'ye eski günleri hatırlattı. Ancak yine annesinin hayaliyle yüz yüze gelen Safiye hiç bir şey hatırlamadığını söyleyerek Naci'yi tersledi.

Masumlar Apartmanı 15. bölümde final sahnesiyle şok etti! Safiye annesinin hayalini sonunda susturdu!

 Final sahnesinde ise Safiye yaptığı hareketle ekran başındakileri şaşırttı. "Bana bir işaret bile versen burada kalırım" sözü üzerine ise Safiye cama bir kuş resmi yapıştırarak Naci'ye mesaj yolladı.

Bu anlarda bir kez daha annesinin hayalini gören Safiye yine beklenmedik bir hamle ile annesinin hayalini susturdu.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve dizi uzun süre Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. İşte Safiye ve Naci hakkında yapılan paylaşımlardan birkaçı:

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT