Masumlar Apartmanı 15. bölümde final sahnesiyle şok etti! Safiye annesinin hayalini sonunda susturdu!

Masumlar Apartmanı son bölümü ile TRT 1'de ekrana geldi. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizide yeni bölümde hiç beklenmedik olaylar yaşandı. Naci'nin gelişi ile değişime ayak direyen Safiye bu bölümde adeta yeniden doğdu.

Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye'nin büyük aşkına karşı çaresizliğini gören Han ve Gülben şaşırtan bir hamle yaparak Safiye'yi lise aşkı Naci'yle yüz yüze getirdi. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük bir şok yaşadı.

Mahalleden ayrılmaya hazırlanan Naci, son defa karşısına çıktığı Safiye'ye eski günleri hatırlattı. Ancak yine annesinin hayaliyle yüz yüze gelen Safiye hiç bir şey hatırlamadığını söyleyerek Naci'yi tersledi.

Final sahnesinde ise Safiye yaptığı hareketle ekran başındakileri şaşırttı. "Bana bir işaret bile versen burada kalırım" sözü üzerine ise Safiye cama bir kuş resmi yapıştırarak Naci'ye mesaj yolladı.

Bu anlarda bir kez daha annesinin hayalini gören Safiye yine beklenmedik bir hamle ile annesinin hayalini susturdu.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve dizi uzun süre Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. İşte Safiye ve Naci hakkında yapılan paylaşımlardan birkaçı:

En iyi bölüm falan olabilir bugünkü bölüm... Ah Safiye , canım Safiye... #MasumlarApartmanı pic.twitter.com/K6zAqVxil4 — edebiyatsever bir sayısalcı (@mumkokusuu) December 22, 2020