Masumlar Apartmanı 16.bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci buluşuyor!

Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı 16.bölüm fragmanı yayınlandı. Yukarıda yer alan linke tıklayarak yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz..

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar.Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk'tan gelen bir haber Ege'yi derinden sarsar.İnci'nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.