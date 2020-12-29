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Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı! Safiye'nin mutluluğu tüm evi sardı!

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Bu akşam yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı'nın 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı. Fragmanda Safiye'nin mutluluğunun tüm evi sardığı gözlerden kaçmadı. İşte Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı haberimizde...

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı bu bölümde bambaşka bir Safiye karakteri ile izleyenleri şaşırtacak. Peki Masumlar Apartmanı 16. yeni bölümde neler olacak? Safiye ve Naci evleniyor mu? İşte Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı haberimizde...

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı! Safiye'nin mutluluğu tüm evi sardı!

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM ÖNİZLEME

 

Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Özeti:

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
 
Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI SETTEN KARELER

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı! Safiye'nin mutluluğu tüm evi sardı!Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı! Safiye'nin mutluluğu tüm evi sardı!Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm önizleme fragmanı yayınlandı! Safiye'nin mutluluğu tüm evi sardı!

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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