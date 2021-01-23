Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci herkesi şok etti!

Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta bomba gibi bir bölümle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Han günlerce aradığı İnci'yi sonunda buluyor. Han ve İnci yaşadıkları büyük yüzleşmenin ardından İnci beklenmedik bir karar veriyor. İşte Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM FRAGMANI

İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor. Fragmanda İnci, Safiye'nin yaşadığı eve adım atıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır.

Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.