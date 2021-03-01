Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen benim en güzel hikayemsin

İzleyici tarafından büyük bir ilgiyle izlenen gerçek yaşam öyküsünden uyarlama dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Naci, son günlerinde Safiye için sürprizlerine devam ediyor. İşte Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı

Safiye'yi dışarı çıkarmayı başaran Naci, onu daha uzaklara hatta İstanbul'u ayakları altına serecek bir tepeye çıkarır ve gözlerini açar Safiye'nin. Gördükleri karşısında büyülenen Safiye, buralara kadar geldiğine inanamaz tam o sırada Naci, Safiye'ye sen benim en güzel hikayemsin sözleriyle kalbini bir kez daha çalar.

Öte yandan Han ile İnci cephesinde işler kötüye gidiyor gibi. Esra'nın anlattıklarının ardından Han'a olan güveni sarsılan İnci bu defa Han'ın anlattıklarına inanmaz. Han bir gece yine çöp kurcalamaya çıkar ve İnci Han'ı takip eder peki İnci bu gördükleri karşısında nasıl bir tepki verecek? Han'ın bu durumunu ve altında yatan gerçeği kabul edecek mi?

Gülben ablası Safiye'nin de mutlu olması ile kendini evde yapayalnız hisseder ve bulduğu gelinliği üzerine geçirip yine hayallere dalar. Bir anda babasını karşısında gören Gülben, hayalini gerçekmiş gibi anlatır babası ise Gülben'i asla bozmaz. Bu sırada kapı çalar ve gelen Esat'tır. Gülben ne yapacağını bilemez. Ancak Esat'ın bu defa Gülben'e bakışları bir başkadır. Peki Esat'ın Gülben'e karşı olan duygularında değişiklikler mi olacak?