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Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Demek ki seni gerçekten sevmiyormuş

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragmanda babasının ölümüyle İnci deliye dönüyor. İnci'nin bu hali Safiye'yi bile ürkütür. İşte Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı...

TRT'nin her salı büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölüm babasını yitiren İnci, çılgına döner. Yıllarca babasını suçlayan ve yüzüne bakmayan İnci bu ölümle epey sarsılır. Kendisine yanlış anlama sonucu tokat atan Safiye'nin üzerine yürüyen İnci, onu bile ürkütür.

Öte yandan Han için, ablası Safiyen'in bu yaptığı bardağı taşıran son damla olur. Han, İnci'ye tokat atan Safiye'yi bir daha böyle bir şey olursa cezasını Naci'den çıkaracağını söyler. Gülben, hayallerini kurduğu Esat'ın sonunda ilgisini çekmeyi başarmıştır. Artık Gülben içinde her şey iyiye doğru gidiyorken bir anda altına kaçırır ve buna Esat'ın da şahit olmasıyla Gülben çok utanır ve sinir krizi geçirir. 

Safiye, Naci'nin aşkına ve varlığına alışmışken kötü bir haber alır. Naci'ye ulaşamaz ve çekip gideceğini öğrenir. Naci'yi durdurmak için peşinden koşsa da çok geç kalır. Tam da iyileşmeye başlayan Safiye, Naci'nin çekip gitmesiyle ne yapacak? İşte Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı...

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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