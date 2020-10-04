Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han ve İnci evlendi mi?

Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı'nda bu hafta yine izleyicileri ekranları başına kilitleyecek. Son bölümde Han'ın babasının rahatsızlanmasının ardından yaşananlar ve Han ile İnci'nin ani evlilik kararının aileleri üzerine nasıl etki bırakacağı merak edliyor. İşte Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm 2. fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 4. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Gülben'den tüm aileyi heyecanlandıran bir adımla başlar. Gülben Han'ın iş yerine gider. Ancak gördükleri karşısında yıkılır. Han ile İnci ise herkesten habersiz evlenirler. Fragmanın sonunda ise İnci'nin dedesi ile Safiye arasında çıkan tartışmada Safiye merdivenlerden aşağı düşer.

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İnci'yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

Han'dan uzak durmaya çalışan İnci, Han'ın hiç beklemediği bir anda kendisine sorduğu bir soru ile hayatını tamamen değiştirecek bir kararın eşiğine gelir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.