Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, Han'ın yüzüğünü buluyor!

Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Han'ın herkesten gizli tuttuğu sırrı ortaya çıktı. İşte Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Han, İnci'ye yakalanınca yeni bir yalanla daha sırlarını örtmeye çalışıyor. Gülben Han'ın evliliğini Safiye'den gizlese de hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Peki Masumlar apartmanı 8. bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han’la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci’nin “kirinden” arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat’tan Han’ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci’nin Han’la ilgili kafası iyice karışacaktır.