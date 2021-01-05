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Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi "Masumlar Apartmanı" bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmeyişi izleyiciyi üzdü. Yayın akışında dizinin isminin geçmemesi üzerine araştırma konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı akşamı seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran reyting rekortmeni dizi "Masumlar Apartmanı'ndan" izleyicisini üzen haber geldi. Dizi ekibi bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yılbaşı tatili sebebiyle yayınlamama kararı aldı. İzleyici tarafından verilen aranın ne kadar süreceği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Yeni bölüm neden yok?  Yeni bölüm ne zaman? Detayları haberimizde derledik.

MASUMLAR APARTMANI BU HAFTA VAR MI? NEDEN YOK?

TRT ekranlarının fenomen dizisi her salı hız kesmeden yayınlanmaya devam ederken kanalın yayın akışında bu hafta yer almayışı merak uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri dizinin bu hafta neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yeni yıl tatili nedeniyle genel olarak tüm kanallarda olduğu gibi diziler kısa süreliğine ara verdi. Bunların içerisinde Masumlar Apartmanı da yer alıyor. Bu nedenle bu hafta dizinin yani bölümü yayınlanmayacak. Ancak kaçıranlar için TT dizinin tekrar bölümünü ekranlara getirecek. 

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam aynı saatinde tekrar bölümü yayınlanacak dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatili sebebiyle ara veren dizi yalnızca bu hafta ekranlarda olmayacak. Haftaya aynı gün ve saatinde yani 12 Ocak akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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