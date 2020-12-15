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  3. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak? İşte Masumlar Apartmanı'na dahil olan sürpriz isim!

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak? İşte Masumlar Apartmanı'na dahil olan sürpriz isim!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı bomba bir transferle gündem oldu. Diziye geçtiğimiz hafta dahil olan Safiye'nin lise aşkı Naci karakterinin eşi ortaya çıkıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak? İşte Masumlar Apartmanı'na dahil olan sürpriz isim!

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak? İşte Masumlar Apartmanı'na dahil olan sürpriz isim!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın gençlik aşkı Naci'nin (Tansel Öngel) gelişi diziyi başka bir boyuta taşımıştı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak? İşte Masumlar Apartmanı'na dahil olan sürpriz isim!

Son olarak ekibe Naci'nin eşinin de dahil olacağı ortaya çıktı. 

Dizinin takipçileri bu ismin kim olacağını merakla araştırırken karakteri kimin canlandıracağı belli oldu. Dizide Naci'nin eşini Pervin Bağdat canlandıracak.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin eşini kim canlandıracak? İşte Masumlar Apartmanı'na dahil olan sürpriz isim!

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

1981 yılının Eylül ayında İstanbul’da dünyaya gelen Pervin Bağdat ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Ayrıca 2017 yılında Kürklü Venüs isimli tiyatro oyununda yer almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Şekerpare, Kerbela, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Galilei’nin Yaşamı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Aklı Havada ve Medeni Hali Kadın, Ya Da Tiyatrosu’nda ise Body Peeling gibi oyunlarda yer almıştır. Baba tarafından aslen Artvin Hopa’lıdır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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