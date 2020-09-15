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Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

TRT 1'in yeni dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan dizisi Masumlar Apartmanı'nin ilk bölümü merakla bekleniyor. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim?

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerini konu alacak olan dizi TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak. Birbirinden iddialı oyuncuların baş rollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında olacak.

MASUMLAR APARTMANI FRAGMANI

 

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Ezgi Mola - SAFİYE 

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Birkan Sokullu - HAN 

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Merve Dizdar -GÜLBEN 

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ 

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Alper Saldıran- UYGAR 

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Metin Çoşkun- HİKMET 

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Esra Ruşan

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Atilla Şendil

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Emir Özden

Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Uğur Uzunel

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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