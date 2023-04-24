Masumlar Apartmanı Neriman Hastalığı Nedir? Tedavisi Var Mı? Kimlerde Görülür

Masumlar Apartmanı gerçek bir hikayeden uyarlanarak çekilen TRT1 ekranlarında yer alan ve reyting rekoru kıran sevilerek takip edilen bir dizidir. Farklı konusuyla dikkat çeken dizide Neriman karakteriyle dikkat çeken oyuncu Gizem Katmer'dir. Dizide Neriman karakteri mazoşist bir kıza hayat vermektedir. Neriman dizide vücudunu kanatırcasına kaşıyarak kendine zarar verir.

Dizide ablasının ona kızmasıyla kendine zarar vermeye başlar.Neriman yanlış yaptığı harekette ya da sinirlendiğinde kendi kendine zarar vermesiyle tanınır. Neriman bunu artık birinin fark etmesini istediği için bu yaraları gizlemez ve vücudunun görünür yerlerine de yapmaya başlar.

Haberin Devamı

Neriman'nın Hastalığı Nedir?

Neriman'nın hastalığı mazoşist olarak bilinen ruhsal ve fiziksel bir hastalıktır. Gerçek hayatta da maalesef bu hastalıkta bir çok insan vardır ki bu dizide gerçek bir hikayeyi anlatmaktadır. Mazoşist hastalar kendi kendilerine yaparlar. Acı çekmekten zevk duyarlar. Mutlaka tedavi edilmesi gereklidir.

Yaşanılan travmalar hastalığı tetikleyebilir. Kişi sanki bu onun cezasıymış gibi görür ve kendi kendine bir nevi zarar verir ve bundan zevk duyarak rahatlama hissine bürünür. Yaptığını iyi bir şey sanar ve bununla rahatlar. Hastalığın tam tersi durumun adı ise sadist olarak bilinir. Bu durumda da kişi karşısındakine zarar vermekten zevk duyar. Mazoşist insanlar mutlaka psikolağa görünmeli ve tedavisini almalıdır. Hastalık psikolojik bir hastalıktır.

Haberin Devamı

Mazoşist Çeşitleri ve Belirtileri

Mazoşist insanlarda görülen en önemli belirti yaşadığı acıya tepki vermemesidir. Fiziksel olarak yaşadığı acıya sakin ve normal bir şekilde karşılıyor ve bundan zevk alıyorsa mutlaka tedavi görmesi gerekir. Fiziksel acı kadar kendilerine manevi açıdan da acı çektirmekten hoşlanır insanlardan uzaklaşma çabasına girerler. Öfke patlamaları sık sık olabilir. Karşısındaki insanlar tarafından canlarının acıtılması onları rahatlatır.

Suçluluk duygusu yaşamayı çok severler ve keyifsizlik söz konusudur. Hiçbir şeyden zevk almaz her şeyi kendi içlerine kötüye yorar ve bu durum içinde kendilerini suçlar ve cezalandırırlar. İnsanlara karşı güvensizlik beslerler. Mazoşist hastalığının farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Cinsel mazoşistler, kendini baltalayan mazoşistler, iyicil mazoşistler, sahiplenici mazoşistler, erdemli mazoşistler olarak çeşitlendirilir. Mazoşizm genellikle çocukluk travmalarından dolayı oluşan bir hastalıktır.

Tedavisi Nasıl Yapılır

Bilinçaltından gelir. Mazoşizmin altında yatan sebepler aileden de kaynaklı olabilir. Yetişme tarzı çok önemlidir. Ebeveynler en büyük rol modeldir. Psikolojik travmalarda bu durumu çok etkiler. Mazoşist insanlar yaşadıkları olaylar sonucu kendilerini cezalandırma duygusunu çok severler. Günümüzde mazoşizm hastalıktan çok kişilik bozukluğu ya da bir problem olarak kabul edilir. Hastalığa net bir tedavi bulunmamaktadır.

Psikolojik destek alarak zamanla düzelmeler görülebilir. Mutlaka dalında uzman psikolog yardımı alınmalıdır. Çocukluğundan gününe kadar konuşularak hastalığın altında yatan asıl sebep belirlenebilir. Mazoşizm Leopold von Sancher Masoch adından esinlenerek ortaya çıktığı bilinir.