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Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin karşı karşıya geldiği an sosyal medyada gündem oldu!

Masumlar Apartmanı yine nefes kesen bir bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin bu bölümde merakla beklenen Safiye ve unutamadığı lise aşkı Naci'nin karşılaşma anı ise sosyal medyada gündem oldu.

Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin karşı karşıya geldiği an sosyal medyada gündem oldu!

Masumlar Apartmanı 24 Kasım Salı günü yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarındaydı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Safiye ve yıllardır öldüğünü sandığı lise aşkı Naci' karşı karşıya geldi.

Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin karşı karşıya geldiği an sosyal medyada gündem oldu!

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Safiye ile Naci'nin bu karşılaşması Safiye'nin hayatını nasıl etkileyeceği merak konusu olurken dizinin final sahnesinde iki aşığın yıllar sonra ilk defa karşı karşıya gelmesi ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

Sosyal medyada hem muhteşem oyunculuğu ile Ezgi Mola hem de reyting rekorları kıran dizi trendler arasına girdi.

 

İşte Masumlar Apartmanı'nda çok konuşulan final sahnesi ile ilgili gelen yorumlar;

 

 

 

 

 

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin karşı karşıya geldiği an sosyal medyada gündem oldu!

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır. 

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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