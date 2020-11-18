Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi kim? Sosyal medyanın yeni gündemi Masumlar Apartmanı dizisinde ekranlara gelen son bölümde ortaya çıkan Safiye'nin lise yıllarındaki sevgilisi oldu. Dizinin takipçileri Safiye'nin sevgilisi Naci'yi kim oynayacak? sorusunu araştırmaya başladı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı.

Lise yıllarında büyük bir aşk yaşadığı Naci'nin kendi yüzünden öldüğünü sanan ve bu yüzden aşka küsen Safiye, Naci'nin yaşadığını öğrendi.

Büyük bir şok yaşayan Safiye'nin öldüğü sandığı sevgilisi Naci, karşı apartmana taşınan Neriman'ın Edebiyat öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Dizinin ekranlara gelen son sahnesinin ardından Naci karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz bölümlerde izleyiciye keyifli bir aşkı izletecek olan karakteri kimin canlandırdığı ortaya çıktı. Dizide Naci karakterini ünlü oyuncu Tansel Öngel canlandıracak.