Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştıİnternetten ikinci el ilaç satışı: Kırmızı reçeteli bile var!Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz kötü haberi verdi: Kısıtlamalı hayata kendimizi uyarlamamız gerekiyorMüge Anlı CANLI İZLE 18 Kasım Çarşamba | ATV CANLI İZLE YOUTUBE18 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleriMasumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?19 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaHangi burç depresyona yatkın? Hangi burç sık sık depresyona grer?Öykü Gürman ile Günün Yemeği 18 Kasım Çarşamba neden yok? Bitti mi?18 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Ekranların fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Uygar karakterini canlandıran Alperen Saldıran'ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Bir önceki bölüm Han, Uygar'ı tehdit etmiş ve Uygar'ın yurtdışına gittiği gösterilmişti. Peki Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 17 Kasım Salı günü yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. Baş rollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde İnci'nin eski sevgilisi olan Uygar karakteri son bölümde yer almadı. Peki Alperen Saldıran Masumlar Apartmanı dizidsinden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Dizinin takipçileri Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın geçen hafta yayınlanan 9. bölümle birlikte diziden ayrıldığı iddia edildi.

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Uygar karakteri 9. bölümde Han'ın tehdidinin ardından çalıştığı yerden ayrılarak yurt dışına gitmiş olarak gösterilmişti.

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Dizinin ekranlara gelen yeni bölümünde Uygar'ın yer almamasıyla da Alper Saldıran'ın diziden ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT