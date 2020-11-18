Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 17 Kasım Salı günü yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. Baş rollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde İnci'nin eski sevgilisi olan Uygar karakteri son bölümde yer almadı. Peki Alperen Saldıran Masumlar Apartmanı dizidsinden ayrıldı mı?

Dizinin takipçileri Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın geçen hafta yayınlanan 9. bölümle birlikte diziden ayrıldığı iddia edildi.

Uygar karakteri 9. bölümde Han'ın tehdidinin ardından çalıştığı yerden ayrılarak yurt dışına gitmiş olarak gösterilmişti.

Dizinin ekranlara gelen yeni bölümünde Uygar'ın yer almamasıyla da Alper Saldıran'ın diziden ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.