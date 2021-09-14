TRT 1'in reytin rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezona bomba gibi başlıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin vefatı sonrası yeni sezonda diziye Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun dahil oldu. Bu kapsamda Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun kimdir? | Melisa Şenolsun nereli ve kaç yaşında? | Hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Melisa Şenolsun'un hayatı ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI'NIN RÜYA'SI MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun birçok dizi ve filmde rol alan başarılı bir oyuncudur. Şenolsun, 2017 yapımı Babam filmiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

MELİSA ŞENOLSUN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun, İzmirlidir. 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu, Efecan Şenolsun’un da kardeşidir.

Melisa Şenolsun izi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese’de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya’yı canlandırdı. Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisinde rol aldı.

MELİSA ŞENOLSUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melisa Şenolsun'un oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:

Kiralık Aşk (2015)

Babam (2017)

Güzelliğin portresi (2019)

Atiye (2019 - 2021)

Umuda Kelepçe Vurulmaz,

Nefes Nefese

Kaçak

Masumlar Apartmanı 38. bölüm full, tek parça izle