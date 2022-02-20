Masura ne demek, TDK'ya göre Masura kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Masura ne demek? Masura TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi masura kelimesi. Peki masura ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre masura nedir, masura kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MASURA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Masura kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Masura kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre masura kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koni veya silindir biçiminde olup üzerine şerit, iplik vb. sarılan, karton, tahta, plastik vb.nden yapılan araç

- Çeşme zıvanası

- Bir akarsu ölçü birimi

