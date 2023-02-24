Matar Dieye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matar Dieye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matar Dieye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matar Dieye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matar Dieye 10 Ocak 1998 tarihinde Mbédiène şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matar Dieye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matar Dieye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matar Dieye'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matar Dieye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/matardieye10?igshid=1qn45b85fwo94

Matar Dieye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matar Dieye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matar Dieye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matar Dieye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vicenza U19

30 Haziran 2016 yılında Sacilese G.

1 Temmuz 2016 yılında Vicenza U19

16 Ocak 2017 yılında Torino U19

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2017 yılında Tarxien

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2018 yılında Este

17 Ocak 2019 yılında Olimpik Donetsk

10 Şubat 2020 yılında Karpaty

22 Haziran 2020 yılında Olimpik Donetsk

1 Eylül 2020 yılında HNK Gorica

3 Ağustos 2022 yılında Debrecen

Matar Dieye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matar Dieye şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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