Matbaa İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matbaa İşçisi Maaşları, İş İlanları

Matbaa İşçisi görev tanımı nedir, Matbaa İşçisi ne iş yapar, Matbaa İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaa İşçisi genellikle küçük bir müessesede harf dizmek ve baskı makinelerini çalıştırmak görevlerinin bir kısmını veya tamamını yapan kişidir.

Matbaa İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matbaa İşçisi Maaşları

Matbaa İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Matbaa İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaa İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Matbaa İşçisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Matbaa İşçisi (Genel) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elle harfleri dizmek,

b) Provayı basıp hataları kontrol etmek ve gerekirse düzeltmeler yapmak,

c) Dizilmiş kalıpları tertip ederek basılacak sayfayı hazırlamak,

d) Sayfaları kararlaştırılan sırada tertipleyip şasilere koyup kilitlemek,

e) Şasinin etrafını bir kordonla sıkıca bağlayıp prova baskısını hazırlamak ve düz tablalı bir baskı makinesini hazırlayıp çalıştırarak istenilen sayıda kopyalar basmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Matbaa İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Matbaa İşçisi mesleğinin meslek kodu 7322.10 olarak belirlenmiştir

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