Matbaa Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Matbaa Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya getirilen kitap, broşür, fatura, duvar kâğıdı vb. bir orijinalin baskıya hazırlanması ve çeşitli tekniklerden yararlanarak basım işlerinin yapılması işlerini yürüten nitelikli kişidir.

Matbaa Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Matbaa Ustası Maaşları

Matbaa Ustası maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 6.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Matbaa Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi bu meslek için yeterlidir.

Matbaa Ustası Ne İş Yapar?

Matbaacı (Genel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskı öncesi işi hangi yöntemle yapacağını belirlemek,

b) Kullanılacak malzemeyi (boya, kâğıt, mürekkep vb.) hesaplamak ve temin etmek,

c) İşin maliyetini hesaplamak,

d) Serigrafi baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlamak ve basım işlerini yürütmek,

e) Gravür baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlamak ve basım işlerini yürütmek,

f) Tipo baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlamak ve basım işlerini yürütmek,

g) Ofset baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlamak ve basım işlerini yürütmek,

h) Tifdruk baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlamak ve basım işlerini yürütmek,

i) Baskı sonrası çıkan yarı mamulleri kırma-katlama, harmanlama (sıraya koyma), kesme, ciltleme ve dağıtım işlerini yürütmek,

j) Baskı bitiminde makinelerin temizlik ve bakımını yapmak,

k) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matbaa Ustası Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Matbaa Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Matbaa Ustası mesleğinin meslek kodu 7322.07 olarak belirlenmiştir

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