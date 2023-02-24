Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mate Adamcsek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Adamcsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Adamcsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Adamcsek 29 Ekim 1997 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Adamcsek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Adamcsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Adamcsek'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Adamcsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Adamcsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mate Adamcsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Adamcsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

21 Temmuz 2017 yılında Paksi FC II

2 Şubat 2018 yılında Budaörs

30 Haziran 2018 yılında Paksi FC II

6 Temmuz 2018 yılında Budaörs

31 Ağustos 2018 yılında Paksi FC II

1 Ağustos 2019 yılında Monor SE

5 Mart 2020 yılında Pécsi MFC

5 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Mate Adamcsek kimdir

Mate Adamcsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Adamcsek şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goldball FC, Vasas FC, Budapest Honvéd, Airnergy FC (-2013)

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Mate Adamcsek nereli

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