Mate Antunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Antunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Antunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mate Antunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mate Antunovic 3 Mart 2004 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mate Antunović şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mate Antunovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Mate Antunovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mate Antunovic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Mate Antunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mate Antunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ağustos 2018 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19
Mate Antunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mate Antunovic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mate Antunovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U18 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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