Mate Antunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Antunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mate Antunovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mate Antunovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.