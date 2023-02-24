Mate Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Keszty1s Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mate Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mate Keszty1s ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.