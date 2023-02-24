Mate Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Keszty1s Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Keszty1s adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mate Keszty1s Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mate Keszty1s 25 Temmuz 1997 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mate Keszty1s Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mate Keszty1s'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mate Keszty1s Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mate Keszty1s futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Paksi FC U17
1 Temmuz 2014 yılında Paksi FC U19
1 Temmuz 2015 yılında Paksi FC II
17 Temmuz 2019 yılında Szekszárdi UFC
14 Temmuz 2020 yılında Dunaújváros
3 Şubat 2023 yılında Szentlőrinc SE
Mate Keszty1s Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mate Keszty1s şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.
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