Mate Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Kiss 30 Nisan 1991 tarihinde Györ şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Kiss Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Mate Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mate Kiss'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mate Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Győr U19

1 Ocak 2008 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2012 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2013 yılında ETO FC Győr

2 Eylül 2013 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2014 yılında ETO FC Győr

9 Temmuz 2014 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2015 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2015 yılında Gyirmót FC

24 Temmuz 2018 yılında Zalaegerszeg

17 Ocak 2020 yılında ETO FC Győr

Mate Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Kiss şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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