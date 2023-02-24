Mate Odor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Odor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Odor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mate Odor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mate Odor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Odor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Odor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Odor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Odor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Odor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Odor 29 Nisan 2001 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Odor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Mate Odor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Odor'nin Vasas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Odor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Odor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mate Odor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Odor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2018 yılında Fehérvár U19

1 Ocak 2019 yılında Fehérvár II

14 Şubat 2020 yılında Szeged

18 Ağustos 2022 yılında Vasas FC

Mate Odor kimdir

Mate Odor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Odor şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sárvíz FC (-2013)

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Mate Odor nereli

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