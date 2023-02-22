Matej Brabec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Brabec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Brabec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Brabec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Brabec 29 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Brabec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Brabec Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matej Brabec'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Brabec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Brabec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Brabec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Brabec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC MAS Taborsko

19 Ocak 2021 yılında Karlovy Vary

30 Haziran 2021 yılında FC MAS Taborsko

Matej Brabec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Brabec şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Jindřichův Hradec (2009 - 2011)FK Jindřichův Hradec (2011 - 2016)FC MAS Táborsko (2016 - 2020)

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