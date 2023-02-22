Matej Helebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Helebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Helebrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Helebrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Helebrand 19 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Helebrand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Helebrand Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Helebrand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Matej Helebrand'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Helebrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Helebrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Helebrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Helebrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SFC Opava

30 Ocak 2020 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında SFC Opava

13 Ağustos 2020 yılında Blansko

30 Haziran 2021 yılında SFC Opava

Matej Helebrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Helebrand şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Helebrand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slezský FC Opava (2006 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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