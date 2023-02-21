Matej Helesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Helesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Helesic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Helesic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Helesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Helesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Helesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Helesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Helesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Helesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Helesic 12 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Helešic şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Helesic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Matej Helesic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Helesic'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matej Helesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Helesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Helesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Helesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Banik Ostrava

8 Ağustos 2017 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2017 yılında Banik Ostrava

2 Temmuz 2018 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2019 yılında Banik Ostrava

9 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2019 yılında Banik Ostrava

6 Ocak 2020 yılında SFC Opava

31 Temmuz 2020 yılında Banik Ostrava

18 Ağustos 2020 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Matej Helesic kimdir

Matej Helesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Helesic şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Baník Ostrava (2003 - 2014)

Matej Helesic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matej Helesic nereli

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