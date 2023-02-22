Matej Hybl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hybl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hybl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Hybl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Hybl 24 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Hýbl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Hybl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Matej Hybl'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Hybl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Hybl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Hybl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Hybl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olomouc B

12 Şubat 2015 yılında FK Kolin

30 Haziran 2015 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2016 yılında Sigma Olomouc

6 Ocak 2017 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2017 yılında Sigma Olomouc

21 Temmuz 2017 yılında Vitkovice

31 Aralık 2018 yılında Sigma Olomouc

13 Şubat 2019 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2019 yılında Sigma Olomouc

2 Ağustos 2019 yılında Frydek-Mistek

3 Şubat 2020 yılında Teplice

14 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

Matej Hybl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Hybl şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.HFK Olomouc (2002 - 2003)SK Sigma Olomouc (2003 - 2013)

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