Matej Jonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Jonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Jonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Jonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Jonjic 29 Ocak 1991 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Jonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Jonjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Matej Jonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Jonjic'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Jonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Jonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matej Jonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Jonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk U19

29 Ocak 2009 yılında Hajduk Split

20 Temmuz 2009 yılında NK Zadar

31 Aralık 2009 yılında Hajduk Split

18 Temmuz 2011 yılında NK Zadar

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Split

27 Ocak 2014 yılında NK Osijek

31 Aralık 2014 yılında Hajduk Split

6 Şubat 2015 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2017 yılında Cerezo Osaka

21 Ocak 2021 yılında SH Shenhua

17 Şubat 2022 yılında Cerezo Osaka

Matej Jonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Jonjic şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Jonjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Hajduk Split (2002-2009)

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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