Matej Kubista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Kubista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Kubista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Kubista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Kubista 5 Ocak 1996 tarihinde Jablonec nad Nisou şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Kubista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Kubista Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Kubista'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Kubista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Kubista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Kubista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Kubista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2014 yılında Admira U19

31 Aralık 2014 yılında Jablonec U19

1 Temmuz 2015 yılında FK Jablonec B

20 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2021 yılında FK Jablonec B

9 Temmuz 2021 yılında Varnsdorf

Matej Kubista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Kubista şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Jablonec (2002 - 2013)VTJ Rapid Liberec (2013 - 2014)FK Jablonec (2014)FK Admira Praha (2014)FK Jablonec (2015)

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