Matej Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Markovic 22 Temmuz 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Markovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Markovic'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2011 yılında R. Sesvete U17

10 Şubat 2012 yılında C. Sesvete U17

24 Ağustos 2012 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

24 Temmuz 2015 yılında NK Rudes

4 Ağustos 2016 yılında HASK Zagreb

21 Temmuz 2017 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2018 yılında FK Krupa

12 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

21 Ağustos 2020 yılında Michalovce

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında APO Levadiakos

Matej Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Markovic şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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