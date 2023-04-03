Matej Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Matic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Matic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Matic 5 Haziran 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Matić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Matic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Matic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Matic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Maticboyu ve yaşı kaç

Matej Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19

Matej Matic kimdir

Matej Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Matic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matej Matic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matej Matic nereli

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