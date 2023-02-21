Matej Mrsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Mrsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Mrsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Mrsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Mrsic 13 Ocak 1994 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Mršić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Mrsic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Matej Mrsic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Matej Mrsic'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Mrsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Mrsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Mrsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Mrsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında HNK Rijeka

18 Ocak 2013 yılında NK Pomorac

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka II

1 Temmuz 2015 yılında NK Celje

7 Eylül 2015 yılında HNK Sibenik

19 Ağustos 2016 yılında NK Opatija

22 Şubat 2017 yılında FC MAS Taborsko

4 Temmuz 2018 yılında C. Budejovice

Matej Mrsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Mrsic şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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