Matej Radosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Radosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Radosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Radosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Radosta 10 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Radosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Radosta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matej Radosta'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Radosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Radosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Radosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Radosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Teplice

22 Şubat 2022 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2022 yılında Teplice

Matej Radosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Radosta şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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