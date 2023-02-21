Matej Svata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Svata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Svata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Svata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Svata 2 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Sváta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Svata Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 9 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Matej Svata'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Svata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Svata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Svata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Svata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Praha B

9 Eylül 2019 yılında Vlasim

17 Şubat 2022 yılında SK Zapy

30 Haziran 2022 yılında Vlasim

Matej Svata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Svata şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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