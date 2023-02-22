Matej Zachoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Zachoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Zachoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Zachoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Zachoval 9 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Zachoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Zachoval Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Zachoval'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Zachoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Zachoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Zachoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Zachoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Matej Zachoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Zachoval şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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