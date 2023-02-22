Matej Zitny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Zitny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Zitny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Zitny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Zitny 6 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Žitný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Zitny Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Zitny'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Zitny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Zitny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Zitny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Zitny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Matej Zitny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Zitny şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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