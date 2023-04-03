Mateja Vukomanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Vukomanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mateja Vukomanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateja Vukomanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.