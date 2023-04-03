Mateja Vukomanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Vukomanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Vukomanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mateja Vukomanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mateja Vukomanovic 16 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mateja Vukomanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Vukomanovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mateja Vukomanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mateja Vukomanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad U18
26 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad U19
Mateja Vukomanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mateja Vukomanovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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