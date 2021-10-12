Matem Ayı ne demek, TDK'ya göre Matem Ayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matem ayı ne demek? Matem ayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matem ayı kelimesi. Peki matem ayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matem ayı nedir, matem ayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MATEM AYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matem ayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre matem ayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muharrem

