Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere matematik ile ilgili konularda ders veren kişidir

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 4.591 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 6.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Öğretmen olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Matematik Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre öğrencilere matematik konularını ayrıntıları ile anlatmak,

c) Örnekler verip, tahtada problemleri izah ederek çözmek,

d) Öğrencileri araştırmaya sevk edici ödevler vererek çalışmalarını yönlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Ortaöğretim Öğretmenleridir.

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.10 olarak belirlenmiştir

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